О нас
Аудио новости

В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения

В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения Командно-штабные учения Грузия - НАТО пройдут на территории страны с 20 по 25 марта.
В регионе
12 марта 2022 г. 13:41
В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения

Командно-штабные учения Грузия - НАТО пройдут на территории страны с 20 по 25 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"20-25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC) проведут учения Грузия - НАТО. <...> Маневры Грузия - НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран - членов и партнеров НАТО", - сказано в сообщении.

Целью учений обозначены повышение навыков планирования операций и обмен опытом. Как отметили в Минобороны, они поспособствуют повышению слаженности действий военнослужащих разных стран. Учения пройдут на основе Существенного пакета мер Грузия - НАТО, который республика получила в 2014 году по итогам саммита в Уэльсе. В последний раз аналогичные командно-штабные учения прошли в 2019 году.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Замглавы МИД РФ: Ответ на персональные санкции США будет скоро обнародован
Замглавы МИД РФ: Ответ на персональные санкции США будет скоро обнародован
12 марта 2022 г. 14:05
Главы генштабов Турции и России поговорили по телефону
Главы генштабов Турции и России поговорили по телефону
12 марта 2022 г. 14:05
Рябков: Инициативы России по гарантиям безопасности уже не в силе
Рябков: Инициативы России по гарантиям безопасности уже не в силе
12 марта 2022 г. 14:01
Глава МИД Армении: Наши контакты с Турцией продолжатся
Глава МИД Армении: Наши контакты с Турцией продолжатся
12 марта 2022 г. 13:28
Боевой беспилотник Bayraktar AKINCI установил новый рекорд высоты
Боевой беспилотник Bayraktar AKINCI установил новый рекорд высоты
12 марта 2022 г. 13:03
Польша заявила о попытке силового форсирования границы со стороны Беларуси
Польша заявила о попытке силового форсирования границы со стороны Беларуси
12 марта 2022 г. 12:56
Чавушоглу и Мирзоян провели переговоры в Анталье, усилия по нормализации отношений продолжатся
ФотоЧавушоглу и Мирзоян провели переговоры в Анталье, усилия по нормализации отношений продолжатся
12 марта 2022 г. 12:52
Минобороны Украины обнародовало потери российских войск
Минобороны Украины обнародовало потери российских войск
12 марта 2022 г. 12:20
В России за сутки от COVID-19 умерли 630 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 630 человек
12 марта 2022 г. 12:10
Граждане Грузии мечтают побывать в Карабахе – РЕПОРТАЖ
ФотоГраждане Грузии мечтают побывать в Карабахе – РЕПОРТАЖ
12 марта 2022 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi