В Грузии с 20 по 25 марта пройдут совместные с НАТО учения

Командно-штабные учения Грузия - НАТО пройдут на территории страны с 20 по 25 марта.

Командно-штабные учения Грузия - НАТО пройдут на территории страны с 20 по 25 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

"20-25 марта текущего года Силы обороны Грузии на территории совместного центра тренировок и оценок Грузия - НАТО (JTEC) проведут учения Грузия - НАТО. <...> Маневры Грузия - НАТО в 2022 году будут командно-штабными, которые подразумевают компьютерные учения, а не полевые. В многонациональных учениях примут участие представители 23 стран - членов и партнеров НАТО", - сказано в сообщении.

Целью учений обозначены повышение навыков планирования операций и обмен опытом. Как отметили в Минобороны, они поспособствуют повышению слаженности действий военнослужащих разных стран. Учения пройдут на основе Существенного пакета мер Грузия - НАТО, который республика получила в 2014 году по итогам саммита в Уэльсе. В последний раз аналогичные командно-штабные учения прошли в 2019 году.