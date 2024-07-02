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В Грузии разбился военный самолет

В Грузии разбился военный самолет Военный самолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли.
В регионе
2 июля 2024 г. 15:05
В Грузии разбился военный самолет

Министерство обороны Грузии сообщило о крушении самолета Су-25 (спецификация НАТО "Frogfoot") ВВС Грузии в районе военного аэродрома близ города Болниси на юге Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что погиб пилот Кахабер Зурабишвили.

Ранее СМИ предположили, что разбился вертолет.

Начато расследование.

14:36

Военный вертолет разбился в Болнисском муниципалитете грузинского региона Квемо Картли.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинские СМИ.

Отмечается, что вертолет упал в районе села Дисвели.

Сообщается, что в результате падения вертолета погиб пилот.

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