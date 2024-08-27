В Грузии рассмотрят иск президента Зурабишвили и оппозиции против закона об иноагентах

Завтра Конституционный суд (КС) Грузии приступит к рассмотрению исков президента страны Саломе Зурабишвили и оппозиции по закону "об иноагентах".

Завтра Конституционный суд (КС) Грузии приступит к рассмотрению исков президента страны Саломе Зурабишвили и оппозиции по закону "об иноагентах".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба КС.

Отмечается, что заседание запланировано на 11:00 по местному времени.

Напомним, что в Конституционный суд Грузии подано четыре иска об отмене вышеупомянутого закона. Исковые заявления подали президент страны Саломе Зурабишвили, 121 НПО Грузии, 38 депутатов парламента от оппозиции и журналисты.