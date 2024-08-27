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В Грузии рассмотрят иск президента Зурабишвили и оппозиции против закона об иноагентах

В Грузии рассмотрят иск президента Зурабишвили и оппозиции против закона об иноагентах Завтра Конституционный суд (КС) Грузии приступит к рассмотрению исков президента страны Саломе Зурабишвили и оппозиции по закону "об иноагентах".
В регионе
27 августа 2024 г. 20:09
В Грузии рассмотрят иск президента Зурабишвили и оппозиции против закона об иноагентах

Завтра Конституционный суд (КС) Грузии приступит к рассмотрению исков президента страны Саломе Зурабишвили и оппозиции по закону "об иноагентах".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба КС.

Отмечается, что заседание запланировано на 11:00 по местному времени.

Напомним, что в Конституционный суд Грузии подано четыре иска об отмене вышеупомянутого закона. Исковые заявления подали президент страны Саломе Зурабишвили, 121 НПО Грузии, 38 депутатов парламента от оппозиции и журналисты.

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Версия на английском языке Georgia to consider lawsuit filed by president, opposition against law on foreign agents
Версия на азербайджанском языке Sabah Gürcüstanın Konstitusiya Məhkəməsi prezidentin iddiasına baxacaq

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