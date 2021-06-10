В Грузии проведена операция против "воров в законе", задержаны 13 человек

В Грузии задержаны 13 человек, связанных с "ворами в законе".

В Грузии задержаны 13 человек, связанных с "ворами в законе".

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел страны.

Эти лица были задержаны во время спецоперации, поведённой в Тбилиси, Телави и Кутаиси.

У задержанных в качестве вещественных доказательств изъяты 4 автомобиля и оружие. Им грозит наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, проживающему за границей грузинскому "вору в законе" Заалу Махароблидзе по прозвищу "Глехович" выдвинуто заочное обвинение.