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В Грузии проведена операция против "воров в законе", задержаны 13 человек

В Грузии проведена операция против "воров в законе", задержаны 13 человек В Грузии задержаны 13 человек, связанных с "ворами в законе".
В регионе
10 июня 2021 г. 14:54
В Грузии проведена операция против воров в законе, задержаны 13 человек

В Грузии задержаны 13 человек, связанных с "ворами в законе".

Как передает грузинское бюро Report, информацию об этом распространило министерство внутренних дел страны.

Эти лица были задержаны во время спецоперации, поведённой в Тбилиси, Телави и Кутаиси.

У задержанных в качестве вещественных доказательств изъяты 4 автомобиля и оружие. Им грозит наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, проживающему за границей грузинскому "вору в законе" Заалу Махароблидзе по прозвищу "Глехович" выдвинуто заочное обвинение.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda "qanuni oğru"lara qarşı əməliyyat keçirilib, 13 nəfər saxlanılıb

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