Состоится встреча молодежи Азербайджана, Грузии и Армении

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Международный фестиваль One Caucasus 2015, который станет местом встречи молодежи из Азербайджана, Грузии и Армении пройдет в Грузии в Борчалы (Квемо-Картили) в селе Церакви Марнеульского муниципалитета, где проживают преимущественно азербайджанцы. Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По информации, мероприятие состоится 27-29 августа.

Организаторы отмечают, что "главная цель фестиваля заключается в создании вдохновляющего, мирного и безопасного пространства для живущей на Кавказе молодежи. Фестиваль символически проходит на территории Грузии вблизи границ Армении и Азербайджана, в селе Церакви Марнеульского региона".

В рамках трехдневного фестиваля запланированы культурно-образовательные мероприятия для детей из грузинских, армянских и азербайджанских сел.

Проект реализуется при финансовой поддержке министерства культуры и национального наследия Польши и исполнительной власти Марнеули.