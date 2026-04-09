В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,6
В регионе
- 09 апреля, 2026
- 11:14
Как сообщает грузинское бюро Report, подземные толчки зафиксированы в 05:12 по местному времени.
По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в 52 км к северо-востоку от города Ахмета.
Последние новости
11:55
Альбарес: Испания возобновит работу своего посольства в ТегеранеДругие страны
11:52
Делегация ЦИК Азербайджана будет наблюдать за парламентскими выборами в ВенгрииВнешняя политика
11:49
Минобороны Турции: "Черный ящик" не объяснил причины крушения C-130 в ГрузииВ регионе
11:48
В Сумгайыте двое отравившихся угарным газом детей выписаны домойЗдоровье
11:39
Фото
Азербайджан представлен на Венском форуме по энергетике и климатуЭнергетика
11:39
Фото
Премьер Литвы посетила Аллею шехидов в БакуВнешняя политика
11:33
Фото
Выпущены почтовые марки к 80-летию Анатолия БанишевскогоФутбол
11:23
В Азербайджане разрабатываются новые правила подключения к электросети - ЭКСКЛЮЗИВЭнергетика
11:21