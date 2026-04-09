В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Как сообщает грузинское бюро Report, подземные толчки зафиксированы в 05:12 по местному времени.

По данным Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр землетрясения находился в 52 км к северо-востоку от города Ахмета.