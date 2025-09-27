В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млн

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    В регионе
    • 27 сентября, 2025
    • 13:23
    Из автомобиля, следовавшего транзитом из Ирана в Азербайджан, а оттуда в Грузию, было конфисковано 200 килограммов героина.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД, гражданин Ирана М.Б (1989 г.р.) спрятал 8 мешков с наркотическим веществом в грузовом автомобиле, который провозил корм для рыб.

    Грузовик въехал в Грузию через КПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе.

    Стоимость этой партии героина на черном рынке составляет около $50 млн.

    В ведомстве отметили, что задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.

    İrandan Gürcüstana keçən avtomobildən 200 kiloqram heroin aşkarlanıb

