В Грузии пресекли ввоз 200 кг героина на $50 млн
В регионе
- 27 сентября, 2025
- 13:23
Из автомобиля, следовавшего транзитом из Ирана в Азербайджан, а оттуда в Грузию, было конфисковано 200 килограммов героина.
Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на МВД, гражданин Ирана М.Б (1989 г.р.) спрятал 8 мешков с наркотическим веществом в грузовом автомобиле, который провозил корм для рыб.
Грузовик въехал в Грузию через КПП "Красный мост" на грузино-азербайджанской границе.
Стоимость этой партии героина на черном рынке составляет около $50 млн.
В ведомстве отметили, что задержанному грозит до 20 лет тюрьмы либо бессрочное заключение.
