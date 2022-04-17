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В Грузии предлагают изменить дату Дня Победы над фашизмом

В Грузии предлагают изменить дату Дня Победы над фашизмом Несколько депутатов от оппозиции в парламенте Грузии предлагают отмечать День Победы 8 мая вместо 9.
В регионе
17 апреля 2022 г. 11:37
В Грузии предлагают изменить дату Дня Победы над фашизмом

Несколько депутатов от оппозиции в парламенте Грузии предлагают отмечать День Победы 8 мая вместо 9.

Как передает местное бюро Report, в связи с этим парламентарии подготовили проект поправок в Трудовой кодекс.

Так, День Победы отмечается 9 мая в России и постсоветских странах, в том числе в Грузии, после распада Советского Союза. В этих странах, как и в Великобритании, США, Франции, Германии, Чехии и других странах, его празднуют 8 мая.

Авторы проекта предлагают объявить 8 мая нерабочим днем.

Поправки будут представлены на заседании бюро законодательного собрания 18 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda faşizm üzərində Qələbə Gününün tarixinin dəyişdirilməsi təklif olunur

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