Тбилиси. 12 сентября. REPORT.AZ/ "С 1 октября этого года в Грузии постепенно откажутся от использования пластиковых пакетов".

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил на брифинге премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

По его словам, правительство активно развивает политику зеленой экономики: "В последние годы во всем мире ведется борьба против пластиковых упаковочных материалов. Наибольший ущерб окружающей среде наносят пластиковые пакеты. В Грузии также существуют серьезные проблемы в данной области. Поэтому, согласно принятым правительством правилам, с 1 октября в стране будет поэтапно обеспечиваться максимальное изъятие из оборота разовых пластиковых пакетов".