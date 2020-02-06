В Грузии похитили 15-летнюю азербайджанку

В Грузии похитили 15-летнюю азербайджанку

6 февраля, 2020 13:22

https://report.az/storage/news/a7b76791eb7b887d72397b74ccc4a422/3e58c704-2e1f-4d0f-8533-0dcf3e90791f_292.jpg В грузинском селе компактного проживания азербайджанцев в районе Сагареджо похищена 15-летняя азербайджанка. Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил грузинский телеканал "Мтавари Архи". По дороге в школу несовершеннолетнюю девочку насильно похитил 18-летний юноша с целью женитьбы. В момент похищения рядом с девочкой находился ее младший брат. Инцидент вызвал недовольство, и близкие парня вернули девочку семье. Члены семьи похищенной школьницы требуют ареста парня. Похищенная девочка получила психологическую травму. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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