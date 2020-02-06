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В Грузии похитили 15-летнюю азербайджанку

В Грузии похитили 15-летнюю азербайджанку

В грузинском селе компактного проживания азербайджанцев в районе Сагареджо похищена 15-летняя азербайджанка.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил грузинский телеканал "Мтавари Архи".

По дороге в школу несовершеннолетнюю девочку насильно похитил 18-летний юноша с целью женитьбы. В момент похищения рядом с девочкой находился ее младший брат.

Инцидент вызвал недовольство, и близкие парня вернули девочку семье. Члены семьи похищенной школьницы требуют ареста парня.

Похищенная девочка получила психологическую травму.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. 

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