В Грузии похитили 15-летнюю азербайджанку

В грузинском селе компактного проживания азербайджанцев в районе Сагареджо похищена 15-летняя азербайджанка.
Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил грузинский телеканал "Мтавари Архи".
По дороге в школу несовершеннолетнюю девочку насильно похитил 18-летний юноша с целью женитьбы. В момент похищения рядом с девочкой находился ее младший брат.
Инцидент вызвал недовольство, и близкие парня вернули девочку семье. Члены семьи похищенной школьницы требуют ареста парня.
Похищенная девочка получила психологическую травму.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.