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В Грузии подтверждено 233 случая заражения коронавирусом

​В Грузии подтверждено 233 случая заражения коронавирусом

В настоящее время число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло 233.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом рассказала медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

Она отметила, что на родину для лечения были доставлены трое граждан Грузии, заразившихся инфекцией в Армении и Турции.

Отметим, что 54 зараженных вирусом в соседней стране выздоровели, а 3 умерли.

В настоящее время на карантине находятся 4 672 человека, под стационарным наблюдением - 373 человека.

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