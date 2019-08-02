​В Грузии подорожали продукты питания

Годовая инфляция в Грузии составила 4,6%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального статистического управления Грузии.

В июле индекс потребительских цен снизился на 0,02% в месячном сравнении. Ежемесячная инфляция без учета табака составила 0,4%. Цены выросли на 3,9% в годовом исчислении.

Цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки в прошлом месяце выросли на 0,2%, сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия - 4,3%, молоко, сыр и яйца - 3,1%, на рыбу - 1,9%, на мясо - 1,0%. Овощи подешевели на 8,1%, фрукты и виноград - на 2%.

Продовольственные товары и безалкогольные напитки в годовом сравнении выросли на 7,9%, алкогольные напитки и табачные изделия - 13,7%, транспортные расходы - 3,9%, расходы на отдых – 5,6%, медицинские услуги – 3,5%.