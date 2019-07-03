В Грузии подорожали продукты питания

В прошлом месяце в Грузии инфляция составила 1%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете Национального управление статистики Грузии.

Годовая инфляция составила 4,3%.

В июне продовольственные товары и безалкогольные напитки в соседней стране подешевели на 3,9%, цены на овощи упали на 27,9%, фрукты и виноград на - 5,8%.

Цены на сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия выросли на 1,3%, молоко, сыр и яйца подорожали на 0,7%.

Что касается годовой инфляции, продовольственные товары и безалкогольные напитки выросли на 6,5%, алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 20,1%, транспортные расходы выросли на 3,2% и расходы на здравоохранение - на 2,9%.