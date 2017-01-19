В Грузии почтили память шехидов 20 Января

Тбилиси. 19 января. REPORT.AZ/ В Грузии почтили память героев, ставших шехидами во время трагедии 20 Января.

Как сообщает грузинское бюро Report, по инициативе посольства Азербайджана в этой стране прошли встречи с семьями шехидов, им была оказана помощь.

19 января сотрудники посольства Азербайджана в Грузии посетили село Гарачёп в Сагареджо.

Сотрудники посольства и представители местной общественности возложили цветы к памятнику, воздвигнутому в селе в память шехидов 20 Января и событиям 9 апреля.

Память шехидов почтили минутой молчания.

Затем представители посольства посетили семью шехида 20 Января Алескера Юсиф оглу Гаибова.

Было отмечено, что при кровавых январских событиях погибли пять азербайджанцев Грузии.

От имени посольства семье шехида оказали помощь продовольствием.

Память шехидов также почтили в селе Фахралы в Болниси. У могилы шехида Ильгара Ахмедова состоялась церемония почтения памяти.

Здесь также присутствовали сотрудники посольства Азербайджана в Грузии и представительства SOCAR в этой стране.

Затем церемония продолжилась в доме шехида, где были прочитаны молитвы за упокой души.

От имени посольства семье шехида оказали помощь продовольствием.

Аналогичная церемония прошла и в селе Кирадж-Муганлы в Марнеули. Здесь почтили память местного жителя, шехида Вафадара Эминова. Его семье оказали помощь, прошла встреча с сельскими аксакалами.

Близкие шехида и сельские аксакалы выразили признательность за оказанные заботу и внимание.