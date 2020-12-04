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В посольстве Азербайджана в Грузии посажен цветок харыбюльбюль

В посольстве Азербайджана в Грузии посажен цветок харыбюльбюль Сегодня в 12:00 в посольстве Азербайджана в Грузии посол Фаиг Гулиев и сотрудники посольства почтили минутой молчания память шехидов, погибших в Отечественной войне за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации.
В регионе
4 декабря 2020 г. 17:19
В посольстве Азербайджана в Грузии посажен цветок харыбюльбюль

Сегодня в 12:00 в посольстве Азербайджана в Грузии посол Фаиг Гулиев и сотрудники посольства почтили минутой молчания память шехидов, погибших в Отечественной войне за освобождение азербайджанских земель от армянской оккупации.

Как сообщает грузинское бюро Report, после поминального мероприятия впервые в истории в Грузии на территории посольства был посажен цветок харыбюльбюль, выращенный на освобожденной от оккупации карабахской земле и ставший одним из символов нашей славной победы над врагом.

В посольстве отметили, что таким образом в Грузию был привезен аромат Карабаха, аромат победы.

Отметим, что доставка в Грузию цветка харыбюльбюль стала возможной благодаря поддержке директора компании "AS Georgia" Эмина Аббасова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycan şəhidlərinin xatirəsi anılıb, xarıbülbül gülü əkilib

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