О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии почтена память погибших азербайджанских журналистов 

В Грузии почтена память погибших азербайджанских журналистов  В Центре интеграции азербайджанцев Грузии была почтена светлая память оператора Азербайджанского государственного телевидения Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших в результате взрыва мины в Кельбаджаре.
В регионе
10 июня 2021 г. 17:56
В Грузии почтена память погибших азербайджанских журналистов 

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии была почтена светлая память оператора Азербайджанского государственного телевидения Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших в результате взрыва мины в Кельбаджаре.

По сообщению грузинского бюро Report, сначала участники церемонии возложили цветы к фотографиям погибших журналистов, почтив их память минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители Центра, Бюро азербайджанских медиа-структур в Грузии, а также представители местных азербайджаноязычных медиа-ресурсов.

Представители СМИ выразили глубокое потрясение трагической гибелью своих коллег при исполнении служебных обязанностей.

Отмечалось, что журналисты стали жертвами очередного военного преступления Армении против Азербайджана, прозвучал призыв потребовать у Армении карты заминированных территорий. В заключение было зачитано заявление, адресованное представительствам международных организаций в Грузии.

В документе было изложено требование предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Подчеркивалось, что отказ предоставлять эти карты является грубым нарушением международных гуманитарных норм. В заявлении выражена надежда на то, что международные структуры не останутся равнодушными к данному вопросу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid jurnalistlərin xatirəsi Gürcüstanda yad edilib

Другие новости из категории

Сестра министра обороны РФ умерла от последствий COVID-19
Сестра министра обороны РФ умерла от последствий COVID-19
10 июня 2021 г. 15:29
В Грузии проведена операция против воров в законе, задержаны 13 человек
В Грузии проведена операция против "воров в законе", задержаны 13 человек
10 июня 2021 г. 14:54
В России за сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19
В России за сутки выявили 11 699 случаев заражения COVID-19
10 июня 2021 г. 14:06
Полиция Армении начала задержания протестующих перед зданием Кабмина
Полиция Армении начала задержания протестующих перед зданием Кабмина
10 июня 2021 г. 12:38
В Грузии зарегистрировано 705 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии зарегистрировано 705 новых случаев заражения коронавирусом
10 июня 2021 г. 11:05
В Армении задержаны руководители штабов Демократической партии
В Армении задержаны руководители штабов Демократической партии
10 июня 2021 г. 01:56
Россия и Турция оценили работу совместного мониторингового центра в Карабахе
Россия и Турция оценили работу совместного мониторингового центра в Карабахе
9 июня 2021 г. 18:09
В Санкт-Петербурге прошло заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
ФотоВ Санкт-Петербурге прошло заседание Комитета начальников штабов ВС стран СНГ
9 июня 2021 г. 15:59
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток
9 июня 2021 г. 15:13
В Турции разоблачена сеть онлайн-казино, управляемая из Армении
В Турции разоблачена сеть онлайн-казино, управляемая из Армении
9 июня 2021 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi