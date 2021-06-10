В Грузии почтена память погибших азербайджанских журналистов

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии была почтена светлая память оператора Азербайджанского государственного телевидения Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших в результате взрыва мины в Кельбаджаре.

В Центре интеграции азербайджанцев Грузии была почтена светлая память оператора Азербайджанского государственного телевидения Сираджа Абышова и сотрудника АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова, погибших в результате взрыва мины в Кельбаджаре.

По сообщению грузинского бюро Report, сначала участники церемонии возложили цветы к фотографиям погибших журналистов, почтив их память минутой молчания.

В мероприятии приняли участие представители Центра, Бюро азербайджанских медиа-структур в Грузии, а также представители местных азербайджаноязычных медиа-ресурсов.

Представители СМИ выразили глубокое потрясение трагической гибелью своих коллег при исполнении служебных обязанностей.

Отмечалось, что журналисты стали жертвами очередного военного преступления Армении против Азербайджана, прозвучал призыв потребовать у Армении карты заминированных территорий. В заключение было зачитано заявление, адресованное представительствам международных организаций в Грузии.

В документе было изложено требование предоставить Азербайджану карты заминированных территорий. Подчеркивалось, что отказ предоставлять эти карты является грубым нарушением международных гуманитарных норм. В заявлении выражена надежда на то, что международные структуры не останутся равнодушными к данному вопросу.