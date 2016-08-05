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    В Грузии перед парламентскими выборами создан новый политический блок

    Блок будет носить название Вашадзе-Джапаридзе-Новый выбор

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Грузии партии "Гражданская платформа - новая Грузия", "Новый политический центр - Гирчи" и "Новые правые" объявили о создании совместного политического блока "Вашадзе-Джапаридзе-Новый выбор".

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, об этом заявил один из лидеров объединения Георгий Вашадзе.

    По его словам, это решение было принято после совместных консультаций и обсуждений перспектив выступления единым блоком на предстоящих выборах в парламент, а также с целью формирования правильной социально-экономической программы развития Грузии.

    "Мы создаем новый политический блок, который должен дать стране новые перспективы. Мы предлагаем выбор между будущим или прошлым… ", - заявил Георгий Вашадзе.

    Парламентский выборы пройдут в Грузии 8 октября. 

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