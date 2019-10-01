В Грузии отремонтирована азербайджаноязычная школа

В грузинском селе Шулавер Марнеульского района полностью отремонтирована азербайджаноязычная общественная школа №1 имени Романа Зоидзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, в рамках ремонтно-восстановительных работ в школе был обновлен интерьер, заменены двери и пол, установлена новая электрическая система.

Восстановительные работы обошлись в 115 125 лари.

Посетивший школу глава Исполнительной власти Марнеульского района Заур Даргаллы ознакомился с обновленной инфраструктурой. Он поздравил педагогический коллектив школы и учащихся с началом нового учебного года.