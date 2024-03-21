В Грузии отметили праздник Новруз, премьер-министр поздравил Азербайджан и Турцию

В Марнеульском районе Грузии, компактно проживают азербайджанцы, отметили праздник Новруз.

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, отметили праздник Новруз.

Как сообщает местное бюро Report, в праздничном мероприятии приняли участие премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, министр по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани, члены правительства, послы Азербайджана и Турции в Грузии - Фаиг Гулиев и Али Каан Орбай, губернатор региона Квемо Картли (Борчалы) Гиоргий Дохтурашвили, мэр Марнеули Кянан Омаров, депутаты грузинского парламента Савалан Мирзоев, Заур Даргаллы, и представители общественности.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе поздравил азербайджанскую общину Грузии, а также Азербайджан и Турцию с праздником Новруз, пожелал здоровья, мира и процветания.

Кобахидзе рассказали о традициях Новруза и подарили памятные подарки. Затем официальные лица разожгли праздничный костер.