В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии отмечается День национального спасения Азербайджана - 15 июня.

В Грузии отмечается День национального спасения Азербайджана - 15 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев возложил цветы к бюсту общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

В мероприятии также приняли участие военный атташе Азербайджана полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства, представители компании SOCAR, азербайджанские бизнесмены и представители общественности.

Память великого лидера почтили и в городе Рустави.

Ф.Гулиев сказал журналистам, что сегодня азербайджанский народ с чувством большой гордости отмечает День национального спасения: "Этот день вписан золотыми буквами в историю азербайджанского народа. Благодаря исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева удалось сохранить и укрепить государственную независимость Азербайджана. Политика, основа которой была заложена 28 лет назад, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым".