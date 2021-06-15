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В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана В Грузии отмечается День национального спасения Азербайджана - 15 июня.
В регионе
15 июня 2021 г. 11:14
В Грузии отметили День национального спасения Азербайджана

В Грузии отмечается День национального спасения Азербайджана - 15 июня.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев возложил цветы к бюсту общенационального лидера в парке имени Гейдара Алиева в Тбилиси.

В мероприятии также приняли участие военный атташе Азербайджана полковник-лейтенант Фуад Ибрагимов, сотрудники посольства, представители компании SOCAR, азербайджанские бизнесмены и представители общественности.

Память великого лидера почтили и в городе Рустави.

Ф.Гулиев сказал журналистам, что сегодня азербайджанский народ с чувством большой гордости отмечает День национального спасения: "Этот день вписан золотыми буквами в историю азербайджанского народа. Благодаря исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева удалось сохранить и укрепить государственную независимость Азербайджана. Политика, основа которой была заложена 28 лет назад, успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's National Salvation Day marked in Georgia
Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstanda Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub

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