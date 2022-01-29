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В Грузии открылся новый морской порт

В Грузии открылся новый морской порт В грузинском городе Поти построен новый морской порт.
В регионе
29 января 2022 г. 14:49
В Грузии открылся новый морской порт

В грузинском городе Поти построен новый морской порт.

Как сообщает местное бюро Report, официальная церемония открытия порта состоялась сегодня при участии премьер-министра Ираклия Гарибашвили, членов правительства и представителей дипломатического корпуса.

По данным Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, проект был осуществлен совместными усилиями PACE Group и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC).

Потийский новый морской порт является одним из крупнейших проектов, осуществленных в морском секторе Грузии. Стоимость проекта составляет 120 млн долларов. DFC выделила на проект 50 млн долларов.

Новый порт находится на территории площадью 25 гектаров. Пропускная способность морского порта составит 2,5 млн тонн сухих грузов в год и 100 000 контейнеров TEU.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda yeni dəniz limanı açılıb

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