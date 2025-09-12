Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды "Боржоми"

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 18:24
    В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды Боржоми

    Компания "Боржоми" запустила новый завод по розливу минеральной воды в Квибиси, способный выпускать до 750 миллионов бутылок в год.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

    Общий объем инвестиций в проект составил $120 млн.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что строительство предприятия площадью 48 тысяч квадратных метров стало крупнейшей инвестицией в отрасли за всю историю независимой Грузии.

    Новый завод поможет компании расширить присутствие на международных рынках, включая США, Китай и страны Ближнего Востока.

    Предприятие построено на месте бывшего разливочного завода в Боржомском муниципалитете и оснащено четырьмя линиями розлива. Планируется, что к 2030 году производственные мощности увеличатся до одного миллиарда бутылок в год.

