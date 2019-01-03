В Грузии от гриппа скончался еще один человек

Тбилиси. 3 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Гори от вируса гриппа скончалась 39-летняя женщина.

Как сообщает грузинское бюро Report, пациентка с симптомами гриппа минувшей ночью была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стала тяжелая форма вируса. Была ли смерть от "свиного гриппа", установит экспертиза.

Отметим, что в минувшем месяце в Грузии от вируса H1N1 ("свиной грипп") скончались два человека. В соседней стране широко распространен вирус гриппа. По последним статистическим данным, среди 100 тысяч человек 276 страдают от гриппа. Предыдущий показатель составлял 221 больной гриппом на 100 тысяч человек.