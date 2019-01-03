В Грузии от гриппа скончался еще один человек

Тбилиси. 3 января. REPORT.AZ/ В грузинском городе Гори от вируса гриппа скончалась 39-летняя женщина.
Как сообщает грузинское бюро Report, пациентка с симптомами гриппа минувшей ночью была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной смерти женщины стала тяжелая форма вируса. Была ли смерть от "свиного гриппа", установит экспертиза.
Отметим, что в минувшем месяце в Грузии от вируса H1N1 ("свиной грипп") скончались два человека. В соседней стране широко распространен вирус гриппа. По последним статистическим данным, среди 100 тысяч человек 276 страдают от гриппа. Предыдущий показатель составлял 221 больной гриппом на 100 тысяч человек.
Cəmilə BabayevaАвтор новости