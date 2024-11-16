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В Грузии оппозиционер облил черной краской главу ЦИК в знак протеста против итогов выборов

В Грузии оппозиционер облил черной краской главу ЦИК в знак протеста против итогов выборов Со скандала и драки началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, на котором должны объявить окончательные итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.
В регионе
16 ноября 2024 г. 11:30
В Грузии оппозиционер облил черной краской главу ЦИК в знак протеста против итогов выборов

Со скандала и драки началось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, на котором должны объявить окончательные итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, член комиссии от оппозиции, представитель "Нацдвижения" Давид Киртадзе облил черной краской председателя ЦИК Георгия Каландаришвили.

"Вы не слышите грузинский народ, не слышите протестующих студентов. Вы отобрали будущее Грузии, наше будущее", - сказал он, облив главу ЦИК жидкостью темного цвета.

"Ты черное пятно", - заявил Киртадзе.

Заседание ЦИК было временно прервано.

Между тем во дворе перед зданием ЦИК в эти часы собираются сторонники оппозиции.

Отметим, что по предварительным данным ЦИК, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она победила и получила право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,16%, у "Сильной Грузии" - 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.

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