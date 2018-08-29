Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Грузии официально началась предвыборная кампания в связи с выборами президента, cообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно первому пункту 45-ой статьи избирательного законодательства, предвыборная кампания (агитация) официально начинается за 60 дней до голосования.

Напомним, выборы президента Грузии пройдут 28 октября.

По сообщению грузинских СМИ, о своем намерение баллотироваться на этот пост уже заявили действующий президент страны Георгий Маргвелашвили и экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.