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В Грузии официально началась предвыборная кампания

В Грузии официально началась предвыборная кампания

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Грузии официально началась предвыборная кампания в связи с выборами президента, cообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

Согласно первому пункту 45-ой статьи избирательного законодательства, предвыборная кампания (агитация) официально начинается за 60 дней до голосования. 

Напомним, выборы президента Грузии пройдут 28 октября. 

По сообщению грузинских СМИ, о своем намерение баллотироваться на этот пост уже заявили действующий президент страны Георгий Маргвелашвили и экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

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