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В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови

В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови В Грузии объявлен траур по погибшим в результате оползня, который сошел в районе курорта Шови высокогорного края Рача.
В регионе
7 августа 2023 г. 02:44
В Грузии объявлен траур по жертвам оползня в Шови

В Грузии объявлен траур по погибшим в результате оползня, который сошел в районе курорта Шови высокогорного края Рача.

Как передает Report, соответствующее постановление премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили опубликовано на сайте правительства.

Почетный караул в 00:00 по местному времени (совпадает с бакинским) опустил государственные флаги на здании Дома правительства и президентском дворце. Флаги также приспущены перед всеми государственными учреждениями. В этот день телеканалам запрещено транслировать развлекательные и музыкальные передачи.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. Общая площадь места бедствия составила 26 га.

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