Минобороны Турции: Причина авиакатастрофы будет установлена после детального изучения обломков - ОБНОВЛЕНО
- 11 ноября, 2025
- 21:31
Министерство национальной обороны Турции прокомментировало обнаружение обломков потерпевшего крушение на территории Грузии военно-транспортного самолета "C-130".
Как сообщает Report, в заявлении ведомства говорится:
"Вечером сегодняшнего дня грузинская поисково-спасательная группа обнаружила обломки самолета. Турецкая группа по расследованию авиакатастрофы направляется на место происшествия. Причина крушение воздушного судна будет установлена нами после детального изучения обломков".
В Грузии обнаружены обломки военного транспортного самолета ВВС Турции, потерпевшего крушение.
Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в публикации в соцсети X.
По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.
Отметим, что на борту самолета C-130, принадлежащего Вооруженным силам Турции, находились 20 военнослужащих.