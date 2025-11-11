ОТГ выразила соболезнования Турции после крушения военного самолета в Грузии В регионе

Орбан: Саммит между РФ и США в Будапеште остается на повестке Другие страны

Шесть стран ЕС готовятся подать заявку на освобождение от переселения мигрантов Другие

Минобороны Турции: Причина авиакатастрофы будет установлена после детального изучения обломков - ОБНОВЛЕНО В регионе

Том Барак: США солидарны с Турцией В регионе

Президент Грузии выразил соболезнования в связи с крушением турецкого самолета В регионе

Глава Минобороны: Пакистан находится в состоянии войны с терроризмом Другие страны

МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактами Другие