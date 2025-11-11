Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Минобороны Турции: Причина авиакатастрофы будет установлена после детального изучения обломков - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 21:31
    Минобороны Турции: Причина авиакатастрофы будет установлена после детального изучения обломков - ОБНОВЛЕНО

    Министерство национальной обороны Турции прокомментировало обнаружение обломков потерпевшего крушение на территории Грузии военно-транспортного самолета "C-130".

    Как сообщает Report, в заявлении ведомства говорится:

    "Вечером сегодняшнего дня грузинская поисково-спасательная группа обнаружила обломки самолета. Турецкая группа по расследованию авиакатастрофы направляется на место происшествия. Причина крушение воздушного судна будет установлена нами после детального изучения обломков".

    В Грузии обнаружены обломки военного транспортного самолета ВВС Турции, потерпевшего крушение.

    Как передает Report, об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в публикации в соцсети X.

    По его словам, поисково-спасательные работы продолжаются.

    Отметим, что на борту самолета C-130, принадлежащего Вооруженным силам Турции, находились 20 военнослужащих.

