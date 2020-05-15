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В Грузии не продлят срок чрезвычайной ситуации

В Грузии не продлят срок чрезвычайной ситуации

22 мая чрезвычайная ситуация в Грузии завершится.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария

По его словам, правительство не обратится в парламент для продления чрезвычайной ситуации. 

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