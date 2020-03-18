​В Грузии нарушителей карантина будут штрафовать и арестовывать

В Грузии за нарушение правил карантина и самоизоляции во время эпидемии коронавируса будут применять санкции.

Как передает местное бюро Report, в связи с этим комитет по правовым вопросам грузинского парламента подготовил изменения в Кодекс административных правонарушений.

Согласно документу, за нарушение правил карантина для физических лиц предусмотрен штраф в размере 3 тыс. лари (1 074 доллара США), для юридических лиц – 15 тыс. лари (5 375 долларов США).

Независимо от уплаты штрафа нарушителей принудительно вернут на карантин.

За повторное нарушение правил предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 1 года.

Правила карантина утвердит правительство Грузии. Проект изменений поступит в парламент в конце марта.