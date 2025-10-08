В Грузии найден мертвым бывший директор тюрьмы
В регионе
08 октября, 2025
- 10:43
Бывший директор одной из тюрем Грузии Давид Гогоберишвили был найден мертвым в гараже.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, тело экс-чиновника обнаружили с огнестрельным ранением.
Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье "доведение до самоубийства". Ведомство не исключает, что квалификация дела может быть изменена в зависимости от выявленных обстоятельств.
Напомним, в конце августа Гогоберишвили подал в отставку на фоне дела об избиении Георгия Бачиашвили - бывшего партнера миллиардера Бидзины Иванишвили.
Бачиашвили был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в присвоении крупной суммы в криптовалюте.
