Кобахидзе не исключил возможность признания судом оппозиционных партий неконституционными

Премьер-министр Грузии Кобахидзе не исключил возможность обращения в суд для признания оппозиционных партий неконституционными.

Премьер-министр Грузии Кобахидзе не исключил возможность обращения в суд для признания оппозиционных партий неконституционными.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

В ходе заседания правительства он коснулся и акций протеста оппозиции, отметив, что "национальный майдан" в Грузии не состоялся и никогда не состоится.

"За эти четыре года мы стали свидетелями трех революционных процессов, и, к сожалению, все это происходило за счет иностранного финансирования. Это неправильное отношение к нашей стране. Мы гордимся своей независимостью, суверенитетом, и конечно, будем заботиться о суверенитете и независимости до конца. Никому не дадим возможности подорвать нашу независимость и суверенитет путем иностранного вмешательства", - заявил премьер-министр.

11.11

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проводит первое заседание нового правительства на фоне акций протеста оппозиции.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Отметим, что МВД Грузии сообщил о том, что за четыре дня в столице были арестованы в административном порядке за мелкое хулиганство и неповиновение полиции 224 протестующих.