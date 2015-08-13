​В Грузии начал работу танковый полигон

Баку. 13 Августа. REPORT.AZ В Грузии неподалеку от Тбилиси обустроили новый танковый полигон, который станет частью учебного центра НАТО.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Грузии.

"Экипажи боевых машин грузинской армии продемонстрировали свое мастерство на новом полигоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танкодром будет носить имя погибшего в войне 2008 года капрала Романа Угрехелидзе. Он служил во второй танковой роте 44-го танкового батальона IV пехотной бригады водителем-механиком.