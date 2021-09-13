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В Грузии начал работать общественный транспорт

В Грузии начал работать общественный транспорт С сегодняшнего утра в Грузии начал работать общественный транспорт. Работа метро, маршрутных такси и автобусов по всей стране была приостановлена с 14 августа из-за роста числа заражений коронавирусом.
В регионе
13 сентября 2021 г. 06:10
В Грузии начал работать общественный транспорт

С сегодняшнего утра в Грузии начал работать общественный транспорт. Деятельность метро, маршрутных такси и автобусов по всей стране была приостановлена с 14 августа из-за роста числа заражений коронавирусом.

Как передает местное бюро Report, решение о возобновлении работы муниципального транспорта было принято межведомственным координационным советом по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии после того, как к концу августа ситуация, связанная с распространением коронавируса, стала стабилизироваться.

Отмечается, что работники метро и полицейские будут у входа проверять наличие масок у пассажиров, а автобусы и маршрутки не отъедут от остановки, если хотя бы у одного человека не будет на лице маски.

Общественный транспорт приостанавливает и возобновляет работу в Грузии уже в четвертый раз. Эта мера действовала с марта по май 2020 года, затем властям пришлось прекратить работу метро, автобусов и микроавтобусов с ноября 2020 года по февраль текущего года, а после этого работу транспорта остановили с 3 по 12 мая.

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