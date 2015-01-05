​В Грузии наблюдается тенденция снижения численности населения

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Наблюдается тенденция сокращения населения в Грузии. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, заявил глава службы по переписи населения и демографии Паата Шавишвили.

По его словам, по сравнению с 2002 годом население Грузии уменьшилось.

П. Шавишвили отметил, что окончательные результаты всеобщей переписи населения станут известны через полтора года, но до конца апреля 2015 года будут обнародованы предварительные данные.

"Мы подсчитали население на уровне сел, согласно половым и возрастным различиям, сколько человек моложе 15 лет и старше 65 лет. Многие эксперты, в том числе, представители ООН, утверждают, что население Грузии стареет. Перепись покажет, насколько реальна эта угроза", - заявил П. Шавишвили.