​В Грузии на приватизацию будут выставлены 100 объектов

В Грузии в текущем месяце на приватизацию будут выставлены 100 объектов.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Такое решение правительство Грузии приняло с целью укрепления экономики страны и национальной валюты.

Общая стоимость объектов, которые планируется выставить на приватизацию, превышает 100 миллионов лари. Приватизация не коснется стратегических объектов, таких как железнодорожные линии и электросистемы.