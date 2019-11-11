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В Грузии на приватизацию будут выставлены 100 объектов

​В Грузии на приватизацию будут выставлены 100 объектов

В Грузии в текущем месяце на приватизацию будут выставлены 100 объектов. 

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в Министерстве экономики и устойчивого развития Грузии. 

Такое решение правительство Грузии приняло с целью укрепления экономики страны и национальной валюты. 

Общая стоимость объектов, которые планируется выставить на приватизацию, превышает 100 миллионов лари. Приватизация не коснется стратегических объектов, таких как железнодорожные линии и электросистемы.

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