В Грузии муниципальные выборы прошли в спокойной обстановке

Проведенные в Грузии выборы в органы местного самоуправления в целом завершились в спокойной обстановке и без инцидентов.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на местные СМИ, по предварительным результатам, во многих регионах страны лидируют кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

В регионе Шида Картли, включая Гори, активность избирателей составила 40%. По предварительным данным, лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Константин Бузаладзе.

В муниципалитете Марнеули, где компактно проживают азербайджаноязычные избиратели, процесс голосования прошел спокойно, лишь на пяти участках были зафиксированы незначительные процедурные нарушения.

В Цаленджихе в голосовании приняли участие 44,75% избирателей. Кандидат от "Грузинской мечты" Губа Сачиа с большим отрывом опережает других кандидатов.

В Батуми лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Георгий Цинцадзе с 80,55% голосов. По пропорциональному списку барьер преодолели четыре политических субъекта "Грузинская мечта" (76,8%), "Гахария – для Грузии" (7%), "Лело" (5,74%) и "Гирчи" (4,23%).

В регионе Кахети активность избирателей была высокой, во всех районах лидируют кандидаты от "Грузинской мечты".

В Кутаиси проголосовали более 49 тысяч избирателей, лидирует кандидат от "Грузинской мечты" Давид Еремеишвили.

В целом, предварительные результаты показывают преимущество правящей партии в большинстве регионов Грузии.