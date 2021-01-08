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В Грузии коронавирусом заразились еще 537 человек

В Грузии коронавирусом заразились еще 537 человек На карантинном режиме содержатся 508 человек, под стационарным контролем - 3 867 больных
В регионе
8 января 2021 г. 11:12
В Грузии коронавирусом заразились еще 537 человек
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В Грузии за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 537 человек, выздоровели 494 человека, 34 пациента скончались.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщается на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 236 028 человек, из которых 224 189 выздоровели и 2 728 умерли.

На карантинном режиме содержатся 508 человек, под стационарным контролем - 3 867 больных. 762 пациента с легкой формой заболевания проходят лечение в специальных отелях.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda daha 537 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb, 34 pasiyent ölüb

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