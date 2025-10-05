Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Грузии изъяли предназначенные для диверсии оружие и взрывчатку

    В регионе
    • 05 октября, 2025
    • 19:43
    В Грузии изъяли предназначенные для диверсии оружие и взрывчатку

    Грузинские правоохранители недалеко от Тбилиси обнаружили схрон с большим количеством оружия, которое предназначалось для беспорядков 4 октября.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе.

    "На основании оперативной информации, Службой госбезопасности в ходе проведенных следственных мероприятий были обнаружены в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные вещества с детонатором", - сказал Маградзе.

    По его словам, "с применением указанных боеприпасов в Тбилиси параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты". Также, по данным СГБ, "сотрудники Службы госбезопасности в результате проведенных превентивных мероприятий нейтрализовали круг лиц, которые предположительно должны были перенести в центр Тбилиси боеприпасы и взрывчатые вещества".

    Обнаруженные оружие и взрывные устройства были спрятаны в лесном массиве вблизи Тбилиси. Спецслужбы задержали того, кто подготовил пульт детонации взрывчатки. Гражданин Грузии Б. Ч. будет объявлен в розыск.

    Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Ведутся работы по установлению и задержанию других причастных лиц.

    СГБ Грузии оружие склады боеприпасов массовые протесты
    Gürcüstanda təxribat üçün nəzərdə tutulmuş silah və partlayıcı maddələr aşkarlanıb

    Последние новости

    20:17

    В Европарламенте рассмотрят вопрос о голосовании по вотуму недоверия фон дер Ляйен

    Другие страны
    19:55

    Мерц и Трамп обсудили использование активов России для помощи Украине

    Другие страны
    19:43

    В Грузии изъяли предназначенные для диверсии оружие и взрывчатку

    В регионе
    19:28

    В Сирии завершились выборы в парламент

    Другие страны
    19:15

    III Игры СНГ: Сборная Азербайджана по дзюдо взяла золото в командных соревнованиях - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    19:06

    На юге Китая обнаружено свыше 3 тыс. случаев заражения новым вирусом

    Другие страны
    18:53

    В центре Алабамы при перестрелке двое погибли, 12 человек пострадали

    Другие страны
    18:47

    США призвали Израиль остановить операцию против ХАМАС для обмена заложников

    Другие страны
    18:26

    ЦИК Молдовы: Партия Санду получила на парламентских выборах 50,20%

    Другие страны
    Лента новостей