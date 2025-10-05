В Грузии изъяли предназначенные для диверсии оружие и взрывчатку

Грузинские правоохранители недалеко от Тбилиси обнаружили схрон с большим количеством оружия, которое предназначалось для беспорядков 4 октября.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил на брифинге первый заместитель главы Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе.

"На основании оперативной информации, Службой госбезопасности в ходе проведенных следственных мероприятий были обнаружены в большом количестве огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные вещества с детонатором", - сказал Маградзе.

По его словам, "с применением указанных боеприпасов в Тбилиси параллельно с организованным 4 октября групповым насилием и попыткой завладеть президентским дворцом должны были быть совершены диверсионные акты". Также, по данным СГБ, "сотрудники Службы госбезопасности в результате проведенных превентивных мероприятий нейтрализовали круг лиц, которые предположительно должны были перенести в центр Тбилиси боеприпасы и взрывчатые вещества".

Обнаруженные оружие и взрывные устройства были спрятаны в лесном массиве вблизи Тбилиси. Спецслужбы задержали того, кто подготовил пульт детонации взрывчатки. Гражданин Грузии Б. Ч. будет объявлен в розыск.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатки. Ведутся работы по установлению и задержанию других причастных лиц.