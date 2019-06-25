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В Грузии избран новый председатель парламента

В Грузии избран председатель парламента

На сегодняшнем пленарном заседании парламента Грузии спикером был избран Арчил Талаквадзе.

Как сообщает грузинское бюро Report, его кандидатуру поддержали большинством голосов.

За А.Талаквадзе проголосовали 94 из 101 депутата.

Представленные в парламенте депутаты от партий "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" в голосовании не участвовали.

Отметим, что А.Талаквазде 36 лет. Он с 2016 года является депутатом партии "Грузинская мечта" и лидером парламентского большинства. А.Талаквазде в 2012-2014 годы работал замминистра пенитенциарной системы и пробации Грузии, в 2014-2016 годы – заместителем министра внутренних дел.

Отметим, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку 21 июня.

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