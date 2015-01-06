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    В Грузии из-за сильных снегопадов на некоторых участках трасс прекращено движение

    За последние сутки снегопады обрушились почти на все горные районы Грузии

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Из-за сильных снегопадов и тумана прекращено движение на ряде трасс Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по информации дорожных служб страны прекращено движение на трассе в Казбегском районе, на одном из отрезков трассы Ахалцихе-Ниноцминда на юге Грузии, а также на отдельных участках ряда автодорог на западе Грузии. 

    За последние сутки сильные снегопады обрушились почти на все горные районы Грузии, в некоторых из них высота снежного покрова превысила один метр.

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