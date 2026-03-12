Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога

    В регионе
    • 12 марта, 2026
    • 11:28
    В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога

    В селе Курсеби грузинского муниципалитета Ткибули в результате оползня обрушилось 5 жилых домов, эвакуированы 38 семей.

    Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на исполнительную власть города Ткибули, жертв и пострадавших в результате стихийного бедствия не зафиксировано.

    На место происшествия направлены сотрудники ряда подразделений Министерства внутренних дел, а также спецтехника.

    В настоящее время ведутся интенсивные спасательные мероприятия. На месте также присутствуют представители местных и региональных органов власти.

    Согласно информации, муниципалитет обеспечил пострадавшим временное размещение в гостиницах, а также создал горячую линию в связи с ситуацией.

    В связи с оползнем запрещено движение на 6 км трассы Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури.

    Gürcüstanda torpaq sürüşməsi: 5 ev uçub, 38 ailə təxliyə edilib - YENİLƏNİB
    Лента новостей