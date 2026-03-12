В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога
- 12 марта, 2026
- 11:28
В селе Курсеби грузинского муниципалитета Ткибули в результате оползня обрушилось 5 жилых домов, эвакуированы 38 семей.
Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на исполнительную власть города Ткибули, жертв и пострадавших в результате стихийного бедствия не зафиксировано.
На место происшествия направлены сотрудники ряда подразделений Министерства внутренних дел, а также спецтехника.
В настоящее время ведутся интенсивные спасательные мероприятия. На месте также присутствуют представители местных и региональных органов власти.
Согласно информации, муниципалитет обеспечил пострадавшим временное размещение в гостиницах, а также создал горячую линию в связи с ситуацией.
В связи с оползнем запрещено движение на 6 км трассы Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури.