В Грузии из-за оползня эвакуированы 38 семей и перекрыта дорога

В селе Курсеби грузинского муниципалитета Ткибули в результате оползня обрушилось 5 жилых домов, эвакуированы 38 семей.

Как передает грузинское бюро Report со ссылкой на исполнительную власть города Ткибули, жертв и пострадавших в результате стихийного бедствия не зафиксировано.

На место происшествия направлены сотрудники ряда подразделений Министерства внутренних дел, а также спецтехника.

В настоящее время ведутся интенсивные спасательные мероприятия. На месте также присутствуют представители местных и региональных органов власти.

Согласно информации, муниципалитет обеспечил пострадавшим временное размещение в гостиницах, а также создал горячую линию в связи с ситуацией.

В связи с оползнем запрещено движение на 6 км трассы Кутаиси (Моцамета) – Ткибули – Амбролаури.