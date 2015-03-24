В Грузии готовятся к визитам Меркель и Керри

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Грузии ведет подготовку к визитам канцлера Германии Ангелы Меркель и госсекретаря США Джона Керри.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Новости-Грузия", об этом сообщил пресс-спикер ведомства Давид Кереселидзе.

По его словам, Меркель может посетить Грузию во втором полугодии. При этом он не смог назвать точную дату ее визита.

Ранее глава МИД Грузии Тамара Беручашвили сообщила, что в Грузии планируется проведение пленарной сессии Хартии стратегического партнерства Грузии и США, в рамках которой страну намерен посетить госсекретарь США Джон Керри.

По словам Кереселидзе, грузинская сторона желает, чтобы Керри возглавил это мероприятие. "В любом случае, скажу, что с американской стороны есть готовность посетить Грузию", - отметил он.