В Грузии горит крупный завод по переработке древесины

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В грузинском селе Ерташени Горийского муниципалитета горит крупный завод по переработке древесины.

Как передает Report, об этом сообщают грузинские телекомпании.

На место происшествия мобилизованы около десяти пожарных бригад, а также дополнительные спасательные бригады из ближайших городов. Причины возникновения пожара пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

"Пожар пытаются потушить уже более часа. Есть риск того, что огонь может распространиться на ближайшие здания, к тому же, рядом расположена газовая станция", - передает ТВ Имеди.