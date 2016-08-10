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    В Грузии горит крупный завод по переработке древесины

    Огонь может распространиться на ближайшие здания

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В грузинском селе Ерташени Горийского муниципалитета горит крупный завод по переработке древесины. 

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские телекомпании.

    На место происшествия мобилизованы около десяти пожарных бригад, а также дополнительные спасательные бригады из ближайших городов. Причины возникновения пожара пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.

    "Пожар пытаются потушить уже более часа. Есть риск того, что огонь может распространиться на ближайшие здания, к тому же, рядом расположена газовая станция", - передает ТВ Имеди.

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