В Грузии девяти лицам предъявлены обвинения за насилие во время протестов

В столице Грузии Тбилиси девяти лицам предъявлены обвинения в организации, управлении и участии в групповом насилии во время акций протеста.
Как передает местное бюро
Следствием было установлено, что указанные лица совершили групповые акты насилия во время митинга на проспекте Руставели, в результате чего несколько человек получили ранения. Также был нанесен ущерб имуществу физических и юридических лиц, повреждена инфраструктура мэрии Тбилиси.
Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.
Следствие по делу продолжается.