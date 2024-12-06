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В Грузии девяти лицам предъявлены обвинения за насилие во время протестов

В Грузии девяти лицам предъявлены обвинения за насилие во время протестов В столице Грузии Тбилиси девяти лицам предъявлены обвинения в организации, управлении и участии в групповом насилии во время акций протеста.
В регионе
6 декабря 2024 г. 00:55
В Грузии девяти лицам предъявлены обвинения за насилие во время протестов

В столице Грузии Тбилиси девяти лицам предъявлены обвинения в организации, управлении и участии в групповом насилии во время акций протеста.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в прокуратуре страны.

Следствием было установлено, что указанные лица совершили групповые акты насилия во время митинга на проспекте Руставели, в результате чего несколько человек получили ранения. Также был нанесен ущерб имуществу физических и юридических лиц, повреждена инфраструктура мэрии Тбилиси.

Задержанным грозит до 9 лет лишения свободы.

Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda etiraz aksiyalarında zorakılığa görə 9 nəfərə ittiham irəli sürüb

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