О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии число умерших от COVID-19 превысило 2500 человек

В Грузии число умерших от COVID-19 превысило 2500 человек За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 527 новых случаев заражения коронавирусом, 1 282 человека выздоровели, 24 пациента скончались.
В регионе
31 декабря 2020 г. 11:28
В Грузии число умерших от COVID-19 превысило 2500 человек

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 527 новых случаев заражения коронавирусом, 1 282 человека выздоровели, 24 пациента скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 227 420 человек. Из них 211 727 выздоровели, 2 505 умерли.

В карантинных зонах содержится 431, на стационарном контроле - 5 104 пациентов. 1 167 бессимптомных больных помещены в специальные отели.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda koronavirusdan ölənlərin sayı 2 500-ü ötdü

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Ученый: Лечение Фавипиравиром не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
Ученый: Лечение "Фавипиравиром" не так эффективно, как уверяют врачи в Азербайджане
30 декабря 2020 г. 12:26
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
На освобожденных от оккупации землях будет транслироваться турецкий канал
28 декабря 2020 г. 16:51
Оскандалившаяся директор бакинской школы уволена
ФотоОскандалившаяся директор бакинской школы уволена
28 декабря 2020 г. 14:24
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
Новое решение Кабмина в связи с работой общественного транспорта
26 декабря 2020 г. 12:01
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
Российский эксперт: Ильхам Алиев победил не просто в регионе, а на международном уровне
25 декабря 2020 г. 17:54
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
Депутат Госдумы: Ильхам Алиев восстановил историческую справедливость
25 декабря 2020 г. 16:11
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
Депутат Госдумы: Карабахский конфликт решен благодаря дипломатии Ильхама Алиева
24 декабря 2020 г. 15:33
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
SOCAR и Snam договорились о транспортировке водорода по TAP
24 декабря 2020 г. 15:17
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
Савельев: Ильхам Алиев объединил вокруг себя народ Азербайджана и привёл его к победе
24 декабря 2020 г. 13:20
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
Азербайджан закупит у Турции вакцину от COVID-19 на 80 млн манатов
23 декабря 2020 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi