В Грузии число умерших от COVID-19 превысило 2500 человек

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 527 новых случаев заражения коронавирусом, 1 282 человека выздоровели, 24 пациента скончались.

За минувшие сутки в Грузии было подтверждено 1 527 новых случаев заражения коронавирусом, 1 282 человека выздоровели, 24 пациента скончались.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится на специальном официальном сайте правительства Грузии.

До настоящего времени в соседней стране COVID-19 заразились 227 420 человек. Из них 211 727 выздоровели, 2 505 умерли.

В карантинных зонах содержится 431, на стационарном контроле - 5 104 пациентов. 1 167 бессимптомных больных помещены в специальные отели.