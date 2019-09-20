 Наверх

В Грузии будут созданы микро-тюрьмы

В Грузии будут созданы микро-тюрьмы

"В Грузии разрабатывается концепция создания микро-тюрем для несовершеннолетних".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По словам министра, запланировано закрыть Реабилитационный центр №11, в котором содержатся 25 несовершеннолетних детей: "Хотя это предприятие является успешным, система должна развиваться в другом направлении. Это очень важно, чтобы мы могли вести успешную борьбу с организованной преступностью в сегменте несовершеннолетних", - отметила министр.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!