В Грузии будут созданы микро-тюрьмы

"В Грузии разрабатывается концепция создания микро-тюрем для несовершеннолетних".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказала министр юстиции Грузии Теа Цулукиани.

По словам министра, запланировано закрыть Реабилитационный центр №11, в котором содержатся 25 несовершеннолетних детей: "Хотя это предприятие является успешным, система должна развиваться в другом направлении. Это очень важно, чтобы мы могли вести успешную борьбу с организованной преступностью в сегменте несовершеннолетних", - отметила министр.