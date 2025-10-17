В Грузии будут прекращены полномочия судьи Конституционного суда
- 17 октября, 2025
- 21:49
Судья Конституционного суда Грузии Ирине Имерлишвили досрочно покинет свой пост по собственному желанию.
Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе суда.
Было отмечено, что полномочия Имерлишвили в качестве судьи будут прекращены 20 октября 2025 года.
"Полномочия судьи Конституционного суда Грузии Ирине Имерлишвили будут досрочно прекращены 20 октября на основании ее собственного заявления", - отмечается в официальном заявлении суда.
