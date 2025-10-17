İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakiminin səlahiyyətlərinə xitam veriləcək

    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İrine İmerlişvili vəzifəsini öz ərizəsi əsasında vaxtından əvvəl tərk edəcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsi yayıb.

    Bildirilib ki, İmerlişvilinin hakim səlahiyyətlərinə 20 oktyabr 2025-ci il tarixindən etibarən xitam veriləcək.

    "Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi İrine İmerlişvilinin səlahiyyətlərinə öz ərizəsi əsasında oktyabrın 20-də vaxtından əvvəl xitam veriləcək", – deyə məhkəmənin rəsmi bəyanatında qeyd olunub.

    Gürcüstan Konstitusiya Məhkəməsi hakim xitam
