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В Грузии 9 января объявлено днем траура

В Грузии 9 января объявлено днем траура Решением правительства Грузии, 9 января объявлено днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района.
В регионе
8 января 2025 г. 19:22
В Грузии 9 января объявлено днем траура

Решением правительства Грузии, 9 января объявлено днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района.

Как сообщает грузинское бюро Report, завтра в Саберио состоятся похороны пяти погибших девочек.

Согласно распоряжению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, в день траура на административных зданиях на территории Грузии будут приспущены государственные флаги.

"Правительство Грузии еще раз выражает соболезнования семьям и близким детей, погибших в результате пожара", – говорится в сообщении.

Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пяти детей. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить дом с помощью дровяной печи, однако, как утверждают родственники, по ошибке взяла сосуд с бензином вместо керосина.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda yanvarın 9-u matəm günü elan edilib

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