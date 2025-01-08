В Грузии 9 января объявлено днем траура

Решением правительства Грузии, 9 января объявлено днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района.

Решением правительства Грузии, 9 января объявлено днем траура в связи с трагедией, произошедшей в селе Саберио Гальского района.

Как сообщает грузинское бюро Report, завтра в Саберио состоятся похороны пяти погибших девочек.

Согласно распоряжению грузинского премьера Ираклия Кобахидзе, в день траура на административных зданиях на территории Грузии будут приспущены государственные флаги.

"Правительство Грузии еще раз выражает соболезнования семьям и близким детей, погибших в результате пожара", – говорится в сообщении.

Пожар, произошедший 5 января в доме семьи Чолария в селе Саберио, унес жизни пяти детей. По предварительной информации, причиной трагедии стала неосторожность. Бабушка решила растопить дом с помощью дровяной печи, однако, как утверждают родственники, по ошибке взяла сосуд с бензином вместо керосина.