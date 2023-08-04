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В Грузии 7 августа объявили днем траура

В Грузии 7 августа объявили днем траура Власти Грузии объявили днем траура 7 августа в связи с трагедией на высокогорном курорте Шови.
В регионе
4 августа 2023 г. 14:51
В Грузии 7 августа объявили днем траура

Власти Грузии объявили днем траура 7 августа в связи с трагедией на высокогорном курорте Шови.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.

По последним данным, в результате оползня, который сошел в Шови 3 августа, погибли семь человек. По словам специалистов, на курорт сошли 5 млн кубометров твердой массы. Разрушены мосты и повреждена дорога на въезде в Шови. Всего за два дня спасателям удалось вывезти из зоны бедствия 210 человек.

"По нашему решению день траура будет объявлен в понедельник. Это все, что могу сказать на данном этапе", – сказал Гарибашвили журналистам.

Глава правительства также выразил соболезнования семьям погибших.

"Это очень тяжелая трагедия. И вся нация, безусловно, объединена вокруг этой огромной трагедии", – заявил Гарибашвили.

На данным этапе продолжаются поиски 30 человека, которые находятся в зоне стихийного бедствия и не выходят на связь.

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